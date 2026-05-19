موعد انطلاق بطولة الدوري المصري للموسم الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير ملامح الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز، خلال تصريحات إذاعية.

وأوضح احمد شوبير أن الدوري الجديد من المتوقع أن ينطلق في منتصف شهر أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أنه سيُقام بمشاركة 20 فريقًا، مع استمرار العمل بنفس نظام المسابقة الحالي.

وأضاف أن البطولة ستُقسم إلى مجموعتين، تضم الأولى 8 فرق تتنافس على لقب الدوري، فيما تضم المجموعة الثانية 12 فريقًا في صراع البقاء وتفادي الهبوط.

وتأتي هذه التصريحات في إطار الحديث عن الشكل التنظيمي المتوقع للدوري المصري في الموسم الجديد، في ظل التعديلات التي يشهدها نظام المسابقة خلال السنوات الأخيرة.