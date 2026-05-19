رئيس مجلس الشيوخ: حريصون على تعزيز التعاون البرلماني المصري الصيني

استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، وفدا رفيع المستوى من الحزب الشيوعي الصيني، برئاسة ليو هايشينج، وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وفي مستهل اللقاء، أعرب المستشار عصام فريد عن ترحيبه بالوفد الصيني، مؤكدًا أن الزيارة تأتي بالتزامن مع قرب الاحتفال بمرور 70 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الصينية، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وأشاد بما تشهده العلاقات الثنائية من تقدير واحترام متبادل، وحرص مشترك على تحقيق المصالح المتبادلة بما يخدم الشعبين المصري والصيني، خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع القيادتين السياسيتين في البلدين.

وأكد "فريد" حرص مجلس الشيوخ على دعم وتعزيز التعاون البرلماني مع الجانب الصيني، وتبادل الخبرات والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تعزيز التنسيق الثنائي داخل المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

كما ثمن المستشار عصام فريد موقف الصين الداعم والمساند لمصر في قضية سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا رفض مصر الكامل لأي إجراءات أحادية تتعلق بملء وتشغيل السد، ومشددًا على أن قضية المياه تمثل قضية وجودية للشعب المصري.

في الوقت ذاته، أكد حرص مصر الكامل على دعم وحدة الصين ورفض أي تدخل في شئونها الداخلية.

من جانبه، أعرب "ليو هايشينج" عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفد الصيني خلال زيارته لمجلس الشيوخ المصري، مؤكدًا اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة مع مصر، ومشيدًا بالدور المحوري الذي تضطلع به القاهرة في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة، ودعم السلم والأمن الدوليين، مثمنًا الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار.

وأكد الوزير الصيني حرص الحزب الشيوعي الصيني على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر في مختلف المجالات، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيدًا بما تشهده مصر من إنجازات ونهضة تنموية في عهد الرئيس السيسي.

حضر اللقاء من الجانب المصري كل من اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد، وكيلا المجلس، والدكتور محمد كمال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني، الأمين العام لمجلس الشيوخ، والسفيرة هبة زكي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.