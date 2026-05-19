نائب حماة الوطن يقترح العودة للصرف والتسجيل اليدوي لحل أزمة المعاشات قبل العيد

طالب النائب عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة القيم، بالتدخل لحل أزمة تعطل سيستم المعاشات، مؤكدًا أن تأخر صرف المستحقات وتعطيل مصالح المواطنين قبل عيد الأضحى يمثل أزمة إنسانية لا تحتمل التأجيل، خاصة في ظل اعتماد ملايين الأسر على المعاش كمصدر دخل أساسي.

صرف المعاشات يدوي

وقال رشاد، إن ما تشهده بعض مكاتب التأمينات من تعطل في الخدمات وتأخر صرف المعاشات “لا يرضي الله”، خصوصًا مع اقتراب العيد واحتياج المواطنين إلى صرف مستحقاتهم لتلبية الالتزامات المعيشية ومتطلبات أسرهم.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ عن حزب حزب حماة الوطن أن الأعطال المتكررة في النظام الإلكتروني تسببت في حالة من الغضب والارتباك بين أصحاب المعاشات وكبار السن، فضلًا عن تكدس المواطنين داخل مكاتب التأمينات دون القدرة على إنهاء الإجراءات أو الحصول على الخدمات الأساسية.

حل مؤقت لأزمة سيستم المعاشات

واقترح النائب عمرو رشاد العودة بشكل مؤقت إلى نظام التسجيل والصرف اليدوي لحين استقرار السيستم الجديد، مؤكدًا أن مصلحة المواطنين يجب أن تكون أولوية، وأن استمرار تعطيل الخدمات لا يجوز في ملف يمس شريحة واسعة من المواطنين.

وأضاف أن التطوير التكنولوجي أمر مهم وضروري، لكن لا بد أن يتم بصورة تدريجية ومدروسة تضمن عدم الإضرار بالمواطنين أو تعطيل صرف المستحقات، مطالبًا بسرعة مراجعة كفاءة المنظومة الإلكترونية الجديدة ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير تسبب في الأزمة.

وشدد نائب حماة الوطن على ضرورة وجود غرفة متابعة عاجلة داخل هيئة التأمينات للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، مع اتخاذ إجراءات استثنائية تضمن صرف المعاشات قبل العيد دون تأخير، تخفيفًا عن المواطنين ومراعاةً للظروف الاقتصادية الحالية.