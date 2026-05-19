فن وثقافة

ياسر جلال يجمع الفنانين داخل مجلس الشيوخ لمناقشة حق الأداء العلني

يارا أمين

وجّه الفنان أحمد حلمي رسالة شكر للنائب والفنان ياسر جلال بعد مشاركته في جلسة عقدت داخل مجلس الشيوخ لمناقشة ملف «حق الأداء العلني»، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

ونشر حلمي عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك» منشورًا وقال: “كل الشكر والتقدير للنائب الفنان والأخ العزيز ياسر جلال على دعوتي لحضور جلسة بمجلس الشيوخ لمناقشة حق الأداء العلني، بحضور نخبه من زملائى الفنانين، كما أتوجه بالشكر للمستشار محمد عمران، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والدكتور هشام عزمي، رئيس المجلس المصري للملكية الفكرية، على اهتمامهم بهذا الملف الذي طال انتظاره”.
 

واختتم: “كل الشكر والتقدير على الدعوة وإتاحة الفرصة لمناقشة هذا الملف  تحت قبة مجلس الشيوخ”.

حق الأداء العلني 

وشهد مجلس الشيوخ، أمس، اجتماعًا للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام برئاسة المستشار محمد عمران، لمناقشة المقترح الذي تقدم به النائب ياسر جلال بشأن تفعيل حق الأداء العلني، باعتباره من الحقوق المرتبطة بحقوق المؤلف وفناني الأداء، وفقًا لقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

وخلال الاجتماع، رحّب المستشار الدكتور أحمد عبد الغني، أمين عام مجلس الشيوخ، بالفنانين المشاركين، ناقلًا تحيات المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، ومؤكدًا أهمية الدور الذي يلعبه الفن في تشكيل الوعي والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، باعتباره أحد أبرز أدوات القوة الناعمة.

وتناول الاجتماع مناقشات موسعة حول آليات تطبيق حق الأداء العلني، وسبل حماية الحقوق المالية للفنانين الناتجة عن إعادة عرض وبث أعمالهم عبر القنوات المختلفة والمنصات الرقمية.

وشارك في الجلسة عدد من الفنانين، من بينهم إلهام شاهين وميرفت أمين وغادة عادل ويوسف الشريف وباسم سمرة وخالد سليم وعمرو يوسف وشيكو ومحمود حميدة وهشام ماجد وحمادة هلال وعمرو سعد، إلى جانب عدد من الشخصيات الفنية والإعلامية.

ويأتي المقترح الذي تقدم به ياسر جلال في إطار المطالبة بضمان حصول فناني الأداء، من ممثلين ومطربين وعازفين، على حقوقهم المالية المستحقة عند إعادة استخدام أعمالهم أو بثها عبر الوسائط المختلفة.

