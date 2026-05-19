شبانة: سقوط الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا سيتوج بيراميدز بطلا للدوري وليس الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مواجهة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا ستكون حاسمة في تحديد بطل الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن أي تعثر للفريق الأبيض قد يمنح اللقب إلى بيراميدز وليس الأهلي.

وقال شبانة، خلال تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "أي تعثر للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، سيجعل بيراميدز بطل الدوري المصري وليس الأهلي".

وأضاف: "بيراميدز سيواجه سموحة، وأتوقع أن يحقق الفوز بسهولة".

وتابع: "الميزة لدى الأهلي أنه سيشارك في دوري أبطال إفريقيا في حالة خسارة الزمالك".

وواصل شبانة: "هل سيسمح الزمالك بحدوث ذلك، وهو يحتاج فقط إلى التعادل أمام سيراميكا كليوباترا؟".

واختتم: "هل ينجح سيراميكا في تحديد بطل الدوري وصناعة مفاجأة نتحدث عنها لسنوات طويلة؟ لاعبو الزمالك يحتاجون فقط إلى التعادل وليس الفوز، لأنه الفريق الوحيد الذي يمتلك فرصتين، الفوز أو التعادل".