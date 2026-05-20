رئيس الوزراء: نسبة الحضور بالمدارس وصلت إلى 87%

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “لدينا إطلاع على التجارب العالمية فى تطوير التعليم .. ونسبة الحضور بالمدارس وصلت حاليا إلى 87 % .. ونجحنا فى خفض كثافات الفصول بما ينعكس إيجابيا على إستيعاب الطلاب”.

وأضاف: “الدولة أستطاعت على تهيئة البنية الأساسية ومباني تستوعب هذا العدد الكبير من الطلاب نتيجة الزيادة السكانية.. ونؤكد أن الدولة تبنت نهج تطوير المناهج التعلمية لمواكبة متغيرات شديدة تحدث الان نتيجة تطور التكنولوحيا”.

وتابع: “كل عام هناك شئ جديد بيدخل وشئ جديد لازم ندخله لأولادنا علشان ميتقالش أن عندهم أمية فى مجالات حديثة مثل الذكاء الإصطناعي وغيره.. والجهد الذى تم خلال ال10 سنوات كان أكبر بكثير مما سبقته السنوات الأخري نتيجة أن التحديات أكبر بكثير”.

وأردف: “اليوم بكون حريص أني لازم أزور المدارس وأقعد وقت طويل مع الأولاد وبصورة غير مباشرة أقولهم أقروا من الكتاب اللي قدامكم دا.. وأداعب زميلي وزير التربية والتعليم بقوله أني أتعمد اني اروح أزور مدرسة مكنش محطوط فيها خط الزيارة علشان أتأكد أن الموضوع حقيقي”.