وزير الخارجية يحذر من تأثير التصعيد الإقليمي على حركة التجارة والطاقة عالمياً

حذر الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، من تأثير التصعيد الإقليمي على حركة التجارة والطاقة عالميا، وما يترتب على ذلك من ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين واضطراب تدفقات السلع الأساسية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية اليوم الثلاثاء مع أرسينيو دومينغيز سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية، على هامش زيارته الرسمية إلى لندن.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للتعاون القائم مع المنظمة البحرية الدولية، مشيدا بزيارتي السكرتير العام إلى مصر خلال عامه الأول في المنصب.

وأكد التطلع لتعزيز التعاون المشترك مع المنظمة البحرية الدولية، خاصة في إطار عضويتها في مجلس المنظمة.

كما أكد وزير الخارجية حرص مصر، من خلال استضافتها لمكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة، على دعم برامج بناء قدرات العاملين بقطاع النقل البحري في دول المنطقة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الكوادر البشرية، وتبادل الخبرات، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية بالمنطقة.

واستعرض وزير الخارجية الدور الحيوي الذي تضطلع به مصر في مجال الشحن البحري الدولي عبر قناة السويس، مشيرا إلى جهود تطوير المجرى الملاحي للقناة، بما في ذلك التوسع في الممرات المزدوجة، لتعزيز كفاءة حركة الملاحة العالمية.

كما أشار إلى الفرص الاقتصادية الواعدة التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يسهم في تحويل القناة إلى مركز متكامل للتجارة والصناعة والخدمات البحرية.

وتناول الوزير عبد العاطي التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط وتداعياتها على أمن الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.

ومن جانبه، أشاد سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية بالطفرة التي شهدتها مصر في مجالات الخدمات اللوجستية والموانئ البحرية، بما أسهم في خدمة حركة التجارة والملاحة الدولية ودعم سلاسل الإمداد العالمية بصورة فعالة ومستدامة، معرباً عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليميا ودوليا.

وأكد أهمية التعاون مع مصر في مواجهة التحديات المرتبطة بقطاع النقل البحري العالمي.

