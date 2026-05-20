زيارة بوتين الحالية للصين هي الأهم .. واقتصادية بشكل كبير | تفاصيل

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى الصين، حيث من المقرر أن يبدأ لقاءاته مع نظيره الصيني يوم غد في تمام الساعة 11 بتوقيت بكين، أي السادسة صباحًا بتوقيت العاصمة الروسية موسكو.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن أجندة اللقاء مع الرئيس الصيني تتضمن العديد من الملفات، أبرزها التعاون الاقتصادي بين موسكو وبكين، إضافة إلى ملفات إيران، وأوكرانيا، وكوبا، وفنزويلا، فضلًا عن عدد من القضايا الدولية الأخرى التي سيناقشها بوتين مع نظيره الصيني.

وأشار إلى أنه تُعد هذه الزيارة الثانية للرئيس فلاديمير بوتين إلى الصين خلال الفترة الأخيرة، كما تُعتبر الصين من أكثر الدول التي زارها بوتين منذ توليه الحكم في روسيا عام 2000.

وأوضح أنه من اللافت أيضًا أن الوفد الروسي المرافق للرئيس بوتين يضم عددًا كبيرًا من الشخصيات الاقتصادية، ما يعكس الطابع الاقتصادي والاستراتيجي لهذه الزيارة.

