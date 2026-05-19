استقبال رسمي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين مع انطلاق زيارته إلى الصين

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين موسكو وبكين، حيث حظي باستقبال رسمي في المطار بحضور مسؤولين صينيين رفيعي المستوى.





وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات الروسية الصينية تقارباً متزايداً على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وسط تحولات دولية متسارعة وتوترات متصاعدة بين روسيا والغرب.





ومن المقرر أن يعقد بوتين سلسلة لقاءات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، لبحث ملفات التعاون الثنائي، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الحرب في أوكرانيا، والتعاون في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار.





وتسعى موسكو وبكين خلال الفترة الأخيرة إلى توسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة في ظل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، حيث أصبحت الصين أحد أبرز الشركاء التجاريين لموسكو.





كما يُتوقع أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة، في خطوة تعكس رغبة الجانبين في تعزيز التعاون طويل الأمد.





ويرى مراقبون أن الزيارة تحمل رسائل سياسية مهمة، تؤكد استمرار التقارب الروسي الصيني في مواجهة الضغوط الغربية، وتبرز سعي البلدين إلى لعب دور أكبر في إعادة تشكيل موازين القوى على الساحة الدولية



