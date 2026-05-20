الوادي الجديد تحذر من أكاديميات ومدارس غير مرخصة لممارسة بعض الأنشطة الرياضية

أصدرت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد بيانًا أكدت خلاله أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار ما يُسمى بأكاديميات أو مدارس لممارسة بعض الأنشطة الرياضية مثل كرة القدم والكاراتيه والجمباز والإسكيت والقوس والسهم وغيرها، ويتم الإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع العلم أن بعض هذه الكيانات غير مرخصة ومخالفة لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

الوادي الجديد تحذر من الكيانات الغير مرخصة

وأكدت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد أن جميع الأنشطة الرياضية متوفرة بالفعل داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية التابعة للمديرية، وتُمارس تحت إشراف متخصصين وفي إطار قانوني وآمن وتحت مظلة المديرية.

وأهابت المديرية بأولياء الأمور ضرورة عدم التعامل مع أي كيانات غير مرخصة، والتوجه إلى الهيئات الشبابية والرياضية الرسمية بالمحافظة حفاظًا على سلامة أبنائنا وضمانًا لممارسة الأنشطة الرياضية بصورة آمنة وسليمة.