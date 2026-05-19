مؤسسة حياة كريمة: نجحنا في دمج محاربات السرطان ضمن برامج التدريب

أكدت علياء صالح، مدير إدارة التدريب وريادة الأعمال بمؤسسة حياة كريمة، أن المؤسسة تستهدف دعم السيدات وتمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال برامج تدريبية تساعدهن على تطوير مهاراتهن وتحويلها إلى مشروعات قادرة على تحقيق دخل مستدام وتحسين مستوى المعيشة للأسر.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامي شريف بديع، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن مبادرة «سكر البيوت» جاءت لدعم السيدات الراغبات في تطوير أنفسهن ومساندة أسرهن، وليس فقط المرأة المعيلة، موضحة أن الهدف الأساسي لمؤسسة حياة كريمة هو مساعدة المرأة على الوصول إلى الحياة التي تطمح إليها وتحقيق الاستقرار لأسرتها وأبنائها.

وأضافت أن البرامج التدريبية تمنح السيدات شعورًا بقيمتهن داخل المجتمع، خاصة أن كثيرات استطعن إثبات قدراتهن وتحقيق نجاحات مميزة رغم التحديات التي واجهنها، مؤكدة أن المؤسسة تعمل على دمج جميع الفئات داخل المجتمع دون تمييز.

وأشارت إلى أن المؤسسة نجحت في دمج محاربات السرطان ضمن برامج التدريب، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على حالتهن النفسية والصحية، بعدما شعرن بقدرتهن على العمل والإنتاج وتنفيذ مشروعات خاصة بهن، إلى جانب دمج سيدات متعافيات من الإدمان في برامج مجتمعية تساعدهن على استعادة الثقة بالنفس والاندماج داخل المجتمع.