ماذا تحتاج حياة كريمة لتزويد دعم الأسر الأولى بالرعاية؟

قالت الدكتورة مروة فخري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إن حياة كريمة نموذجًا رائدًا للتعاون واستكمال فكرة مثلث التنمية المتمثل في المؤسسات والوزارات والمجتمع المدني بشكل فعّال جدًا.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن حياة كريمة تعمل مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الثقافة، ووزارة الصحة، وليست هناك أي مشكلة في التعاون مع الجهات التنموية أو مؤسسات العمل الأهلي.

ولفتت إلى أنه كان هذا تقريبًا شعار "حياة كريمة" منذ لحظة نشأتها "الشراكات ثم الشراكات ثم الشراكات"، وهناك مبادرات ناجحة جدًا مع مؤسسات كثيرة للعمل الأهلي، وجهات تنموية كبيرة.

واستكملت: "رسالتنا في حياة كريمة هي توفير حياة كريمة لكل مواطن مصري، هذا هو هدفنا ورسالتنا؛ أن يكون كل بيت سعيدًا وكل بيت مرتاحًا، ولا يوجد شعور أفضل من أن نحس أن جارنا، وحتى الناس البعيدة عنا التي لا نستطيع الوصول إليها أو تقديم المساعدة لها بشكل مباشر، هناك من يستطيع الوصول إليها، وهي المؤسسات".

