حياة كريمة: تنفيذ مشروعات صرف صحي في 1650 قرية لتحسين جودة حياة الملايين

كشف المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، تفاصيل عن التوسع الكبير في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تستهدف تحسين جودة الحياة في الريف المصري.

وأوضح المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “ON”، أن المبادرة نجحت في توجيه مشروعات الصرف الصحي إلى أكثر من 1650 قرية موزعة على 20 محافظة، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

تطوير شامل للريف في المرحلة الثانية

وأشار الرفاعي إلى أن المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة” بدأت في تغطية المحافظات التي لم تشملها المرحلة الأولى، مؤكدًا أن المبادرة تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للريف المصري.