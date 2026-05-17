الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الشحات مبروك: أنا راجل بطل عالم إزاي أطلع في الأفلام اضرب

قال بطل كمال الأجسام والفنان الشحات مبروك، خلال خاصة واستثنائية من برنامج "واحد من الناس" علي شاشة قناة الحياةً ، : "أنا حريص علي الصورة الذهنية لي كبطل عالم في رياضة كمال الأجسام وقدوة لجمهور اللعبة،  فلا يليق أن أكون بطل عالم وأطلع في الأفلام اضرب". 

كما تحدث عن السينما، قائلا :" المخرج إبراهيم الموجي هو من اكتشفه وكان سبب في انطلاقته في السينما من خلال فيلم المرشد ، مضيفا انني في عام ٨٦ انني كنت حاصل علي ثاني العالم وانجاز كبير وكتب عني الكاتب الصحفي ابراهيم تحقيق صحفي رائع وكان سبب ان المخرج ابراهيم الموجي  بعد قراءته التحقيق الصحفي  ان يقابلني .

واشار الي ان المخرج عرض علي ان يقدم فيلم تسجيلي عن حياتي وبدايتي مرورا بما حققته من إنجازات وبالفعل بدانا التصوير بمدينة دسوق ، وعندما انتهينا من الفيلم التسجيلي عرض عليا الدخول الي عالم السينما ، فرفضت وقتها بسبب انني كنت اشاهد افلام السينما يأتوا بالأبطال ويضربوا وهذا لا يليق  ان يحدث مع بطل عالم ، فوعدني بان هذا لن يحدث ، وبالفعل جاء لي هو والفنان القدير محمود الجندي وكانت البداية من خلال فيلم المرشد.

وكشف  عن كواليس قاسية من رحلة البطل مع الرياضة والتمثيل، حيث تحدث عن بدايته بمدينة دسوق " محل أحذية " وكنت متفوق في هذه المهنة حتي اصبحت امتلك ورشة وأصغر صاحب ورشة أحذية ، وكنت العب كورة في الشارع مع الأطفال أمام ورشة الأحذية .

واضاف انني كنت متفوق ومبتكر في هذه المهنة واقدم موديلات جديدة لدرجة ان اصحاب الورش والمحلات الكبار كانوا يدعموني وحصلت علي المال واصبحت صاحب ورشة كبيرة ، ومن هنا ساعدتني تلك المهنة في تحقيق حلمي الاكبر ان اصبح مشهور والناس تشاور عليا ومن هنا كانت تجربة كمال الأجسام.

وعلي جانب آخر تضمنت اللقاء حديثه عن أصعب تجربة مر بها ، وأصعب بطولة في حياتي" ورأيه في الأبطال الحاليين مثل بيج رامي.

كما كشف عن حجم الإشادة بدوره في مسلسل "علي كلاي " وبخاصة مشهد وفاة ابنته بالمسلسل والذي تزامن مع وفاة زوجته في الحقيقة  ، وكيف كانت معاناته والتي ظهرت علي الشاشة 

كما كشف الشحات مبروك عن بطولاته الرياضية، والتي تقدر ب 11 بطولة ، وأيضا لقب "أفضل لاعب في القرن العشرين" الذي حصل عليه . 

