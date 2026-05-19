هند جلال : حياة كريمة تطلق خطة موسعة لـ عيد الأضحى بمشاركة 50 ألف متطوع

أكدت الدكتورة هند جلال، رئيس قطاع التمكين الاجتماعي بمؤسسة “حياة كريمة”، أن مؤسسة حياة كريمة وضعت خطة شاملة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى 2026، تستهدف إدخال البهجة على الأسر المستحقة وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي.

وأوضحت جلال، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة ON، أن الاستعدادات بدأت مبكرًا هذا العام، حيث جرى تجهيز وتوزيع لحوم الصدقات على الأسر الأكثر احتياجًا قبل العيد، إلى جانب توفير منافذ لبيع اللحوم بأسعار مناسبة في مختلف المحافظات، بلغ عددها 29 منفذًا.

وأضافت أن المؤسسة ستنظم فعاليات خاصة يوم عرفة تشمل توزيع اللحوم والصدقات، بمشاركة أكثر من 50 ألف متطوع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن الجهود لا تقتصر على الدعم المادي فقط، بل تمتد إلى تنظيم أنشطة مجتمعية وترفيهية للأطفال، من بينها توزيع الحلوى والألعاب عقب صلاة العيد.

وشددت على أن الهدف الأساسي يتمثل في ضمان وصول الدعم إلى الأسر المستحقة بطريقة منظمة تحفظ كرامة المواطن، مؤكدة أن مؤسسة حياة كريمة تواصل تنفيذ مبادراتها لتعزيز مفهوم “الحياة الكريمة” خلال المناسبات الدينية والاجتماعية.

