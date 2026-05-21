العثور علي جثمان سيدة مصابة بطلق ناري في منطقة المقابر بالمنوفية

تكثف قوات أمن المنوفية من جهودها لكشف غموض العثور علي جثمان سيدة مصابة بطلق ناري داخل مقابر بقرية ميت بره بمركز قويسنا.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة قويسنا بالعثور علي جثمان سيدة مصابة بطلق ناري في منطقة المقابر بقرية ميت بره.

بالانتقال تبين العثور علي السيدة وذلك عقب عودتها من القليوبية لزيارة أسرتها بالقرية.

وتكثف قوات أمن المنوفية من جهودها لكشف غموض العثور علي جثمان السيدة حيث يتم فحص كاميرات المراقبة لمعرفة ملابسات الواقعة.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.