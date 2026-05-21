استغاثة مواطن من المنوفية .. و 25 سبتمبر كلمة السر | ماذا حدث

بناء منزل آيل للسقوط
بناء منزل آيل للسقوط
رحمة سمير

أطلق الليثي محمد حسين، أحد أهالي مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، استغاثة عاجلة بسبب تعطل إجراءات هدم منزله الآيل للسقوط، رغم حصوله على جميع التراخيص والموافقات القانونية اللازمة.


وأوضح المواطن في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  أنه استخرج قرار إزالة للمنزل، ثم حصل على رخصة هدم رسمية منذ 25 سبتمبر، وقام بالفعل بإخلاء المنزل وتجهيزه للهدم، تمهيدًا لإعادة بنائه بشكل قانوني وآمن لأسرته.
وأشار إلى أن الأزمة بدأت عندما توجه إلى شركة “غاز مصر” لفصل الغاز الطبيعي عن المنزل قبل بدء أعمال الهدم، حيث أخبرته الشركة بضرورة الحصول على موافقة رسمية من مجلس مدينة بركة السبع للسماح بأعمال الحفر اللازمة لإغلاق خط الغاز الموجود أسفل الشارع.
وأكد أن الأمر ما زال معلقًا منذ عدة أشهر بين شركة الغاز ومجلس المدينة، رغم مخاطبته الجهات المختصة أكثر من مرة، بل ولقائه بمحافظ المنوفية شخصيًا في محاولة لإنهاء الأزمة وإيجاد حل سريع.
وقال المواطن إن أسرته تعيش معاناة حقيقية بسبب تأخر الإجراءات، بعدما اضطر إلى إخلاء المنزل دون القدرة على بدء أعمال البناء الجديدة، موضحًا أن كل ما يحتاجه حاليًا هو خطاب موافقة رسمي من مجلس المدينة لشركة الغاز، حتى تتمكن من تنفيذ أعمال الحفر وفصل الخدمة بصورة مؤقتة.
من جهته ناشد الإعلامي محمد موسى محافظ المنوفية ورئيس مجلس مدينة بركة السبع بسرعة التدخل لحل الأزمة، خاصة أن المواطن التزم بكافة الإجراءات القانونية، وحصل على التراخيص المطلوبة، ولم يتبق سوى إجراء إداري بسيط يمكن إنجازه خلال وقت قصير.
وأكد أن إنهاء هذا الإجراء سيمكن الأسرة من استكمال بناء منزلها والعودة للاستقرار من جديد، بدلًا من استمرار المعاناة الناتجة عن الروتين وتعطل الموافقات.
