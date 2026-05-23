نجم الزمالك السابق: حاسس إن حسام عبد المجيد هيروح الأهلي

كشف صلاح سليمان، نجم الزمالك السابق، عن مخاوفه من إمكانية انتقال حسام عبد المجيد، مدافع نادي الزمالك، إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال صلاح سليمان، خلال تصريحاته في برنامج “مان تو مان” مع الإعلامي عمر ربيع ياسين، إنه يشعر بأن انتقال حسام عبد المجيد إلى الأهلي قد يحدث بالفعل، رغم صعوبة الأمر بالنسبة لجماهير الزمالك، مضيفًا: “حاسس إن حسام عبد المجيد هيروح الأهلي.. أبوس إيدك إوعى تعملها”.

وأوضح أن انتقال اللاعب، إذا حدث، لن يكون مفاجأة كبيرة في ظل ما تشهده الكرة المصرية من انتقالات بين القطبين خلال السنوات الأخيرة، لكنه سيكون مؤلمًا بسبب ارتباط اللاعب الكبير بالزمالك.

وأضاف صلاح سليمان أن بعض اللاعبين الذين انتقلوا من الزمالك إلى الأهلي، مثل إمام عاشور وأحمد سيد زيزو، لم يكونوا من أبناء النادي بشكل كامل، على عكس حسام عبد المجيد الذي نشأ داخل القلعة البيضاء ويُعد أحد أبناء النادي.

وأكد نجم الزمالك السابق أن انتقالات اللاعبين بين الأهلي والزمالك ليست جديدة، مستشهدًا بأسماء كبيرة انتقلت سابقًا من الأهلي إلى الزمالك، مثل حسام حسن وإبراهيم حسن وزكريا ناصف، لكنه شدد على أن رحيل حسام عبد المجيد سيكون مختلفًا وصعبًا على جماهير الزمالك.