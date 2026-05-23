نجم زد: بقينا زي الأهلي “مبنحبش نخسر”

شدد أحمد طارق لاعب نادي زد ، على أنهم كلاعبين محظوظين بتواجد الثنائي محمد شوقي مديرًا فنيًا، وخالد بيبو مديرًا للكرة، مؤكدًا: تواجد شوقي فرق معانا بشكل كبير، هو مدرب يمتلك شخصية مختلفة وفكر مميز، ودائمًا ما يتحدث معنا عن ضرورة الفوز في كل المباريات وعلى كل المنافسين مهما كانت الأسماء.

وتابع "طارق" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم": زد أصبح مثل الأهلي هذا الموسم، لا يقبل الخسارة من أي منافس، ولو حدثت، النادي يتحول إلى "مأتم"، تجد الجميع في حالة حزن كبيرة من أول رئيس النادي حتى أصغر فرد فيه، شوقي جعلنا نعتاد اللعب وسط الضغوطات وهدفنا هو الانتصار على أي منافس.

وأضاف: المدير الفني يريد دائمًا أن يجد الفريق في أفضل مستوى، هو ليس عصبيًا كما يردد البعض، لكنه متحمس ودائمًا ما يوجهنا ويذكرنا بكل التعليمات ولا يترك شيئًا للصدفة، وهذا عكس المدير الفني السابق مجدي عيد العاطي الذي كان هادئًا تمامًا ولا يتحدث على الخط.

وواصل: مباراة الزمالك وإنبي كانت أهم مباراة لنا في الموسم، كنا نتمنى خسارة الفريق البترولي من أجل التواجد ضمن السبعة الكبار، لكن فوزهم أطاح بنا لمجموعة الهبوط.

الزمالك وإنبي هي المباراة اللي فرقت معانا الموسم ده.. كنا بنتفرج عليهم بعد ماتش مودرن سبورت.. وتابعنا كل اللي حصل وكان نفسنا إنبي يخسر.. كنا هنموت في الملعب وكنا قادرين ننزل التمرين من كتر الزعل.. لاعبنا مودرن سبورت بمنتهى القوة.. سجلنا هدفين والمباراة خلصت وخرجنا نتفرج على آخر 5 دقايق في ماتش الزمالك وإنبي وإحنا متخيلين إن الزمالك كسبان.. لقينا ضربة جزاء للزمالك فرحنا حسام عبد المجيد دخل ضيعها الدنيا أسودت في وشنا وباظت خالص.

واختتم أحمد طارق حديثه: شاهدنا آخر دقائق من المباراة، السيناريو كان مرعبًا قبل وأثناء وبعد ضياع ركلة جزاء حسام عبد المجيد، بكينا كثيرًا بعد ضياع الأمل "الدنيا أسودت في وشوشنا"، ولم نكن قادرين على النزول للمران في اليوم التالي.