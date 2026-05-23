بارادو يطلب 2 مليون يورو للتفريط في موهبة الجزائر لـ الأهلي

دخل نادي الأهلي في مفاوضات جادة من أجل التعاقد مع المهاجم الجزائري الشاب محمد الأمين رمضاوي لاعب بارادو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما حدد النادي الجزائري مبلغ 2 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب الواعد إلى القلعة الحمراء.



وكشفت تقارير صحفية جزائرية أن إدارة الأهلي تقدمت بعرض بلغت قيمته 1.5 مليون يورو للحصول على خدمات صاحب الـ20 عامًا، إلا أن نادي بارادو تمسك بالحصول على مليوني يورو من أجل إتمام الصفقة، في ظل اهتمام أكثر من نادٍ بضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي.



ويعد رمضاوي أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الجزائرية، حيث لفت الأنظار هذا الموسم بأرقامه المميزة وقدراته الهجومية، ما دفع إدارة الأهلي للتحرك مبكرا لحسم الصفقة، خاصة أن اللاعب سيتم قيده ضمن قائمة الأجانب تحت السن حال إتمام التعاقد.



أرقام محمد الأمين رمضاوي

ويتميز المهاجم الجزائري بطول القامة والقوة البدنية والقدرة على اللعب كمهاجم صريح، وشارك هذا الموسم في 25 مباراة سجل خلالها 10 أهداف، ليصبح هدفا لعدة أندية تبحث عن تدعيم خط الهجوم بعناصر شابة للمستقبل.