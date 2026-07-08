مقتل 21 شخصا جراء انهيار ​أرضي في إقليم ​قانسو غرب الصين

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ​اليوم الأربعاء ان ‌ما لا يقل عن 21 شخصا لقوا حتفهم جراء انهيار ​أرضي في إقليم ​قانسو غرب الصين، وذلك بعد ⁠انتهاء عمليات البحث ​والإنقاذ.

وبحسب الوكالة الصينية ؛فقد ضرب الانهيار الأرضي واديا في ​مقاطعة تانتشانغ في وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء، ​ما أدى إلى محاصرة ​33 شخصا.

وذكرت مجلة (تشاينا نيوزويك) الحكومية ‌أن ⁠معظم المتضررين من سكان القرى المجاورة الذين كانوا يعملون بعقود مؤقتة في ​مزرعة ​تديرها ⁠الدولة في المنطقة المحيطة بالوادي.

وهذه المنطقة ​الجبلية، التي تضم وديانا ​شديدة ⁠الانحدار وأنهارا متشابكة، معرضة للكوارث الطبيعية مثل ⁠السيول ​والانهيارات الأرضية، خاصة ​خلال مواسم الأمطار.