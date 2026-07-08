مقتل 21 شخصا جراء انهيار ​أرضي في إقليم ​قانسو غرب الصين

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأربعاء ان ما لا يقل عن 21 شخصا لقوا حتفهم جراء انهيار أرضي في إقليم قانسو غرب الصين، وذلك بعد انتهاء عمليات البحث والإنقاذ.
وبحسب الوكالة الصينية ؛فقد ضرب الانهيار الأرضي واديا في مقاطعة تانتشانغ في وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء، ما أدى إلى محاصرة 33 شخصا.
وذكرت مجلة (تشاينا نيوزويك) الحكومية أن معظم المتضررين من سكان القرى المجاورة الذين كانوا يعملون بعقود مؤقتة في مزرعة تديرها الدولة في المنطقة المحيطة بالوادي.
وهذه المنطقة الجبلية، التي تضم وديانا شديدة الانحدار وأنهارا متشابكة، معرضة للكوارث الطبيعية مثل السيول والانهيارات الأرضية، خاصة خلال مواسم الأمطار.