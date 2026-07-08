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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عواصف عنيفة تجتاح الصين.. والتلفزيون الرسمي يوثق لحظات انهيار السدود وغرق القرى

إعصار مايساك
إعصار مايساك
حنان توفيق

أدت عواصف عنيفة وأمطار غزيرة في الصين إلى مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا وإصابة المئات، فضلا عن إجلاء أكثر من 100 ألف شخص بسبب الفيضانات، ما دفع الرئيس شي جين بينغ إلى الدعوة لتعبئة "شاملة" لجهود الإنقاذ.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي "سي سي تي في" تدفقا هائلا للمياه الموحلة عبر أجزاء منهارة من سد في منطقة قوانغشي بجنوب الصين.

وعرضت القناة صورا لأشجاراقتلعت من جذورها وجدران منهارة، وشوارع غمرتها المياه، بالإضافة إلى لقطات جوية اظهرت قرى غارقة بالمياه.

وفي منطقة قوانغشي، أودت الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عن الإعصار مايساك بفقد ستة أشخاص على الأقل، ولا يزال 11 آخرون في عداد المفقودين، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، مساء الثلاثاء.

وأوضحت السلطات أنه تم إجلاء 130 ألف شخص ونقلهم إلى أماكن أخرى منذ بداية العاصفة، التي ألحقت أضرارا بنحو 13 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وتسببت في خسائر اقتصادية "لا تزال قيد التقييم".

وقامت فرق الإنقاذ بإجلاء سكان محاصرين في منازلهم باستخدام قوارب مطاطية، ووزعت المياه والطعام السريع التحضير، وأقامت أسرّة موقتة في الأماكن العامة لإيواء النازحين.

وذكرت القناة أن 40 نهرا في قوانغشي تشهد حاليا فيضانات تتجاوز مستوى الإنذار.

اقصى جهد ممكن 


ورفعت السلطات في ناننينغ، عاصمة مقاطعة قوانغشي، حال التأهب القصوى لمواجهة الفيضانات بعدما ألحقت الأمطار الغزيرة أضرارا بالغة بالسدود.

وفي مقاطعة هوبي بوسط الصين، اجتاحت عواصف ورياح عاتية عدة مدن، مع تسجيل أعاصير في بعض المناطق، وفقًا لوكالة أنباء شينخوا الرسمية.

وأفادت الوكالة بأن هذه الظاهرة الجوية المتطرفة أسفرت عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 331 آخرين.

وأضافت الوكالة أن شخصا واحدا لا يزال في عداد المفقودين، مشيرة إلى تضرر ما يقرب من 5000 منزل بينها 22 منزلا انهارت بالكامل.

ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى بذل أقصى جهد ممكن لمساعدة السكان، حسبما أفادت قناة سي سي تي في.

وهذا النوع من الكوارث الطبيعية يتكرر في الصين، لا سيما في فصل الصيف حيث تشهد بعض المناطق أمطارا غزيرة بينما تعاني مناطق أخرى من حرارة خانقة.

وقال وزير الموارد المائية لي غويينغ الثلاثاء، إن الأمطار الغزيرة ستستمر في ضرب أجزاء من مقاطعة قوانغشي الساحلية والشرقية الأربعاء، بالإضافة إلى جنوب غرب مقاطعة قوانغدونغ المجاورة، وهي مركز صناعي رئيسي.

انهيار أرضي

 

وفي مكان آخر من الصين، أسفر انهيار أرضي وقع الثلاثاء في إحدى قرى مقاطعة قانسو بشمال غرب البلاد عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وفق وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا".

وذكرت الوكالة أن فرق الإنقاذ كانت لا تزال تحاول في وقت متأخر من نهار الثلاثاء تحديد مكان 12 شخصا آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.

وكان قد أُبلغ في البداية عن فقدان 33 شخصا عقب الانهيار الأرضي الذي وقع في قرية تابعة لبلدية لونغنان.

ورصدت السلطات 30 مليون يوان (4,4 مليون دولار) لإعادة الإعمار في أعقاب الانهيار الأرضي.

يحذر العلماء من أن شدة الظواهر الجوية المتطرفة وتواترها حول العالم ستزداد مع استمرار ارتفاع درجة حرارة الكوكب نتيجة لانبعاثات الوقود الأحفوري.

تُعد الصين أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم، لكنها في الوقت نفسه عملاق عالمي في مجال الطاقة المتجددة، وتسعى لجعل اقتصادها الضخم محايدا كربونيا بحلول عام 2060.

لقي ما لا يقل عن 22 شخصا حتفهم في الصين خلال مايو إثر هطول أمطار غزيرة اجتاحت المناطق الوسطى والجنوبية، حيث شهدت بعض المناطق معدلات هطول أمطار "قياسية"، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

عواصف وأمطار غزيرة الصين مئات الإصابات وسائل الإعلام الرسمية أمطار غزيرة المناطق الوسطى والجنوبية حتفهم في الصين

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