مصرع 21 شخصًا في انهيار أرضي بمقاطعة دانغتشانغ شمال غرب الصين

انهيار أرضي في مقاطعة دانغتشانغ بمقاطعة غانسو في شمال غرب الصين، أسفر عن مقتل 21 شخصًا، حسبما أفاد المسؤولون المحليون أمس الثلاثاء.

وقع الكارثة حوالي الساعة 6:56 صباحًا يوم 7 يوليو في قرية رينزانغ، بلدية نانهي، حيث حاصر 33 شخصًا.



وتم تعبئة فرق الطوارئ وإطفاء الحرائق والأمن العام بسرعة لتنفيذ جهود الإنقاذ بعد الحادث، وفقًا لوكالة شينخوا.

وفي وقت سابق أدت عواصف عنيفة وأمطار غزيرة في الصين إلى مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا وإصابة المئات، فضلا عن إجلاء أكثر من 100 ألف شخص بسبب الفيضانات، ما دفع الرئيس شي جين بينج إلى الدعوة لتعبئة "شاملة" لجهود الإنقاذ.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي "سي سي تي في" تدفقا هائلا للمياه الموحلة عبر أجزاء منهارة من سد في منطقة قوانغشي بجنوب الصين.

وعرضت القناة صورًا لأشجار اقتلعت من جذورها وجدرانًا منهارة، وشوارع غمرتها المياه، بالإضافة إلى لقطات جوية أظهرت قرى غارقة بالمياه.

وفي منطقة قوانغشي، أودت الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عن الإعصار مايساك بفقد ستة أشخاص على الأقل، ولا يزال 11 آخرون في عداد المفقودين، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، مساء الثلاثاء.

وأوضحت السلطات أنه تم إجلاء 130 ألف شخص ونقلهم إلى أماكن أخرى منذ بداية العاصفة، التي ألحقت أضرارا بنحو 13 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وتسبّبت في خسائر اقتصادية "لا تزال قيد التقييم".

وقامت فرق الإنقاذ بإجلاء سكان محاصرين في منازلهم باستخدام قوارب مطاطية، ووزعت المياه والطعام السريع التحضير، وأقامت أسرّة موقتة في الأماكن العامة لإيواء النازحين.

وذكرت القناة أن 40 نهرًا في قوانغشي تشهد حاليا فيضانات تتجاوز مستوى الإنذار.