مصرع 8 أشخاص جراء عواصف رعدية وفيضانات عارمة وسط الصين

أفادت وسائل إعلام رسمية في الصين اليوم (الثلاثاء) بمصرع ثمانية أشخاص على الأقل جراء عواصف رعدية وفيضانات عارمة ضربت مقاطعة "هوبي" وسط البلاد.

وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن العواصف الرعدية والرياح القوية التي اجتاحت عدة مدن قد تسببت أيضا في إصابة 275 شخصا.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمالية هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في أنحاء متفرقة من البلاد على مدار الأيام القادمة.

بدورها، قامت السلطات بإجلاء أكثر من 400 شخص من المناطق التي تشهد سوء أحوال جوية إلى مناطق آمنة للحفاظ على أرواحهم، ذلك في الوقت الذي تستمر فيه جهود الإنقاذ والإغاثة.