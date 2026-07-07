الصين: تخصيص 23.5 مليون دولار لدعم أعمال الإنقاذ والإغاثة

خصصت الصين 160 مليون يوان (حوالي 23.5 مليون دولار أمريكي) من صناديق الإغاثة المركزية للكوارث الطبيعية لدعم أعمال الإنقاذ والإغاثة في ست مناطق على مستوى المقاطعات.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"،أنه تم تخصيص هذه الصناديق بشكل مشترك من قبل وزارة المالية ووزارة إدارة الطوارئ، وستدعم جهود الإغاثة من الفيضانات والكوارث الجيولوجية في قوانغشي وهونان ولياونينغ وجيلين وآنهوي وشاندونغ، حيث تأثرت هذه المناطق بالإعصار "مايساك"، وهو الإعصار العاشر خلال العام الجاري، بالإضافة إلى الدوامة الباردة في شمال شرقي الصين والرياح الموسمية الجنوبية الغربية، وتعرضت العديد من المناطق في شمال شرقي وشمالي وجنوبي الصين للفيضانات الناتجة عن الأمطار، مما أدى إلى وقوع ضحايا وإصابات وانهيار المنازل.

و أضافت أنه سيتم استخدام الأموال بشكل رئيسي في عمليات البحث والإنقاذ، ونقل وإعادة توطين الأشخاص المتضررين من الكوارث، والاستجابة للطوارئ بما في ذلك التخلص من المخاطر، والعلاج الطارئ للمخاطر المحتملة للكوارث الثانوية، وإصلاح المنازل المتضررة.