بعد الانخفاض.. تعرف على أقل سعر بيع للدولار في البنوك اليوم

سجل بنك الإمارات دبي اليوم الأحد أقل سعر لبيع الدولار في البنوك بسعر 52.27 جنيه.

يستعرض موقع"صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأحد 24 مايو 2026، وفقا لآخر تحديثات للبنوك القطاع العام والخاص في مصر.

سعر الدولار في مصر الآن

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي نحو:

52.32 جنيه للشراء.

52.42 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي ليسجل:

52.28 جنيه للشراء.

52.38 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار شراء وبيعا في بنوك نكست، المصرف المتحد، التعمير والإسكان، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، مصر، الأهلي، فيصل الإسلامي والعربي الأفريقي ليصل إلي:

52.27 جنيه للشراء.

52.37 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك كريدي أجريكول والمصرف العربي لنحو:

52.26 جنيه للشراء.

52.36 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي ليسجل:

52.25 جنيه للشراء.

52.38 جنبه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنوك بيت التمويل الكويتي، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، قناة السويس،أبوظبي التجاري، HSBC، أبوظبي الاول والبركة لنحو:

52.25 جنيه للشراء.

52.35 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنكى الإسكندرية الإمارات دبي نحو :

52.17 جنيه للشراء.

52.27 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر

52.32 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار في البنوك

52.27 جنيه.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم

52.31 جنيه.

تثبيت سعر الفائدة

أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها الأخير علي الفائدة وتحديدا سعر عائد الإيداع عند 19% و الإقتراض لليلة واحدة عند 20% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%، تم الإبقاء علي سعري الإئتمان والخصم عند 19.5%.