ألفاريز: ميسي مصدر إلهامي لهدفي أمام برشلونة.. ونتيجة الذهاب لم تحسم التأهل

اعترف الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، بأن مواطنه ليونيل ميسي كان مصدر إلهامه لتسجيل هدفه من ركلة حرة مميزة في شباك برشلونة، خلال مواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وساهم ألفاريز في فوز أتلتيكو مدريد على برشلونة بنتيجة 2-0، بعدما سجل هدف التقدم في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول على ملعب “كامب نو”.

وقال اللاعب في تصريحات لشبكة “ESPN”:

"شاهدت هدف ميسي ضد ليفربول في 2019 على هذا الملعب عدة مرات، وعندما سددت الكرة شعرت أنها في طريقها إلى المرمى، وكنت واثقًا حتى قبل التنفيذ".

وأضاف: "تدربنا كثيرًا على الركلات الحرة، وسددت عدة محاولات دون أن أسجل، لكن اللحظة المناسبة جاءت في مباراة مهمة، وهو ما أسعدني كثيرًا".

وعن الفوز، أكد ألفاريز أن التأهل لم يُحسم بعد، موضحًا: "النتيجة مهمة، لكن لا يزال هناك 90 دقيقة. نمتلك أفضلية وعلينا استغلالها على ملعبنا وبين جماهيرنا، الأمر لن يكون سهلاً وعلينا العمل خطوة بخطوة".

رفع ألفاريز رصيده إلى 18 هدفًا مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم، كما وصل إلى الهدف رقم 24 في مسيرته بدوري أبطال أوروبا، ليصبح من أبرز الهدافين الأرجنتينيين في تاريخ البطولة.

ويحتل اللاعب المركز الثاني في قائمة هدافي أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال برصيد 16 هدفًا، خلف الفرنسي أنطوان جريزمان، كما يواصل تأكيد مكانته كأحد أهم عناصر الفريق في المنافسات القارية.