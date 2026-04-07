الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

ليس ميسي وحده.. 6 نجوم صنعوا بريق الدوري الأمريكي للمحترفين| من هم؟

أمينة الدسوقي

منذ وصول ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي صيف 2023، تغيرت ملامح الدوري الأمريكي للمحترفين بصورة لافتة حيث تضاعفت نسب المشاهدة، وارتفع الاهتمام الإعلامي، وأصبح الدوري محطة جذب لنجوم عالميين رأوا في الولايات المتحدة فرصة لصناعة فصل جديد من مسيرتهم.

ورغم أن اسم ميسي يتصدر المشهد، فإن بريق الدوري لا يتوقف عنده وحده، فهناك أسماء أخرى صنعت الفارق ورفعت مستوى المنافسة، لتؤكد أن MLS لم يعد مجرد محطة ختامية، بل وجهة حقيقية لكرة القدم العالمية.

ميسي التأثير الذي غير قواعد اللعبة

منذ انضمامه إلى إنتر ميامي، لم يكتفي ميسي بالحضور الجماهيري الطاغي، بل قدم أداء استثنائيا داخل الملعب، تُوج بجوائز فردية وألقاب جماعية، وقاد فريقه إلى إنجازات تاريخية وجوده رفع القيمة التسويقية والفنية للدوري، وفتح الباب أمام موجة انتقالات جديدة لنجوم كبار.

توماس مولر الخبرة الألمانية في فانكوفر وايتكابس

النجم الألماني المخضرم، وأحد أبرز رموز بايرن ميونيخ، حمل معه إلى فانكوفر عقلية الانتصارات وخبرة البطولات، تأثير مولر لم يكن رقميا فقط، بل تكتيكيا وذهنيا، إذ تحول الفريق بوجوده من منافس جيد إلى خصم صعب بفضل قيادته داخل الملعب.

سون هيونغ-مين انطلاقة نارية مع لوس أنجلوس إف سي

انتقال النجم الكوري الجنوبي من توتنهام هوتسبير إلى لوس أنجلوس كان صفقة مدوية لم يحتج سون لوقت للتأقلم؛ إذ سجل 12 هدفا وصنع 3 في أول 13 مباراة، ليؤكد أن سرعته وحسمه الهجومي لا يعترفان بالقارات.

لويس سواريز شراكة المتعة مع إنتر ميامي

الهداف الأوروجوياني الكبير، الذي تألق مع ليفربول وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، وجد نفسه مجددا إلى جوار صديقه ميسي سريعا ما أصبح أحد أبرز هدافي إنتر ميامي تاريخيا، وأعاد إلى الأذهان ثنائيتهما الشهيرة.

أندرس دراير نجم سان دييجو إف سي الصاعد

الدنماركي دراير فرض اسمه بقوة ضمن أفضل لاعبي الموسم، وكان منافسا حقيقيا على الجوائز الفردية مهاراته وسرعته وحضوره المؤثر جعلت سان دييجو يتمسك باستمراره لمواسم إضافية، في ظل تطلعات كبيرة للفريق.

رودريغو دي بول عقل الوسط الجديد في إنتر ميامي

بعد اعتزال سيرجيو بوسكيتس، احتاج إنتر ميامي إلى لاعب يضبط إيقاع الوسط، فكان دي بول الخيار المثالي.

الدوري الامريكي من محطة أخيرة إلى وجهة أولى

ما يحدث اليوم في الدوري الأمريكي يعكس تحولا جذريا في مكانته عالميا فالدوري الذي استضاف تاريخيا أساطير مثل بيليه وفرانز بيكنباور ويوهان كرويف وديفيد بيكهام وتييري هنري وزلاتان إبراهيموفيتش، لم يعد يكتفي بذكريات الماضي، بل يصنع حاضره بأسماء قادرة على المنافسة والمتعة.

بوجود هذه الكوكبة من النجوم، يبدو أن MLS يسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانته كواحد من أكثر الدوريات نموا وتأثيرا في عالم كرة القدم.

