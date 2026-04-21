ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
من القاهرة إلى أوروبا.. تحركات رئاسية مكثفة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا وهولندا والمجر
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.. هل يهبط لأدنى من 50 جنيها؟
الكاميرا توثق لقطة نادرة لحكم مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا .. ماذا فعل؟
5 مصريين يتأهلون للدور الثاني ببطولة جراسهوبر للاسكواش في زيورخ
ماكرون : فرنسا تدعم لبنان في التحضير لمفاوضات محتملة مع إسرائيل
استفزاز لمشاعر المسلمين .. قطر تدين اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى
الإشراف العام
الإشراف العام
لامين يامال: ميسي أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم وقدوتي في الملاعب

محمد بدران

أعرب النجم لامين يامال، لاعب برشلونة، خلال حضوره حفل جوائز حفل جوائز لوريوس العالمية، عن إعجابه الكبير بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدًا أنه يعتبره أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، بل ويراه أيضًا من بين أفضل الرياضيين على الإطلاق.

وأوضح يامال أن ميسي يحظى باحترام واسع من الجميع بفضل ما حققه من إنجازات استثنائية ومسيرة مليئة بالألقاب والأرقام القياسية، مشيرًا إلى أنه يتمنى السير على نهجه في المستقبل وتقديم مسيرة ناجحة مشابهة لما قدمه أسطورة الكرة العالمية.

يواصل النجم الإسباني الشاب لامين يامال، جوهرة نادي برشلونة، كتابة التاريخ وحصد الألقاب الفردية المرموقة، إذ تُوج رسميًا بجائزة لوريوس العالمية لأفضل رياضي شاب لعام 2026.

ويأتي هذا التتويج؛ ليؤكد أن اللاعب- البالغ من العمر 18 عامًا- قد تجاوز مرحلة الموهبة الواعدة ليصبح بالفعل أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية وأكثرهم تأثيرًا مع ناديه والمنتخب الإسباني.

وشهد أمس، الاثنين 20 أبريل، إقامة حفل توزيع جوائز لوريوس العالمية للرياضة في قصر سيبيلس بمدريد، إذ منحت لجنة التحكيم لامين يامال لقب أفضل رياضي شاب لهذا العام. 

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تُمنح فيها هذه الجائزة، تقديرًا لـ"لامين" كأفضل رياضي شاب دون سن 21 عامًا؛ إذ سلطت لجنة التحكيم، الضوء، ليس فقط على أدائه المتميز خلال العام، بل أيضاً على تأثيره في الرياضة بشكل عام.

