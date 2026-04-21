لامين يامال: ميسي أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم وقدوتي في الملاعب

أعرب النجم لامين يامال، لاعب برشلونة، خلال حضوره حفل جوائز حفل جوائز لوريوس العالمية، عن إعجابه الكبير بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدًا أنه يعتبره أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، بل ويراه أيضًا من بين أفضل الرياضيين على الإطلاق.

وأوضح يامال أن ميسي يحظى باحترام واسع من الجميع بفضل ما حققه من إنجازات استثنائية ومسيرة مليئة بالألقاب والأرقام القياسية، مشيرًا إلى أنه يتمنى السير على نهجه في المستقبل وتقديم مسيرة ناجحة مشابهة لما قدمه أسطورة الكرة العالمية.

يواصل النجم الإسباني الشاب لامين يامال، جوهرة نادي برشلونة، كتابة التاريخ وحصد الألقاب الفردية المرموقة، إذ تُوج رسميًا بجائزة لوريوس العالمية لأفضل رياضي شاب لعام 2026.

ويأتي هذا التتويج؛ ليؤكد أن اللاعب- البالغ من العمر 18 عامًا- قد تجاوز مرحلة الموهبة الواعدة ليصبح بالفعل أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية وأكثرهم تأثيرًا مع ناديه والمنتخب الإسباني.

حفل توزيع جوائز لوريوس العالمية للرياضة

وشهد أمس، الاثنين 20 أبريل، إقامة حفل توزيع جوائز لوريوس العالمية للرياضة في قصر سيبيلس بمدريد، إذ منحت لجنة التحكيم لامين يامال لقب أفضل رياضي شاب لهذا العام.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تُمنح فيها هذه الجائزة، تقديرًا لـ"لامين" كأفضل رياضي شاب دون سن 21 عامًا؛ إذ سلطت لجنة التحكيم، الضوء، ليس فقط على أدائه المتميز خلال العام، بل أيضاً على تأثيره في الرياضة بشكل عام.