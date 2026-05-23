محافظ مطروح يعتمد ترقية المعلمين والأخصائيين ومنحهم العلاوات القانونية

أعلنت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح نادية فتحي، اليوم السبت، اعتماد اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، قرار ترقية المعلمين والأخصائيين، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة كافة الإجراءات والبيانات الخاصة بالمرقين.

وأكدت وكيل الوزارة - في-بيان اليوم السبت- أن لجنة الموارد البشرية والإحصاء بمديرية التعليم انتهت من مراجعة أوراق وبيانات المعلمين والأخصائيين المستحقين للترقية، للتأكد من استيفاء وصحة المستندات المطلوبة الخاصة بالتسكين والترقية.

وأوضحت أن القرار يتضمن منح المعلمين الذين تم ترقيتهم بدل الاعتماد المقرر قانونًا، بالإضافة إلى علاوة الترقية اعتبارًا من أول الشهر التالي لاعتماد القرار.