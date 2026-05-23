صنع المجد لمصر.. محافظ الغربية يهنئ البطل محمد السيد بعد التتويج بذهبية كأس العالم لسيف المبارزة

هنأ اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، البطل المصري وابن محافظة الغربية محمد السيد، بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في منافسات كأس العالم لسيف المبارزة، والتي تستضيفها سويسرا خلال الفترة من 22 حتى 24 مايو الجاري، مؤكدًا أن ما حققه اللاعب يعد إنجازًا رياضيًا جديدًا يضاف لسجل أبطال مصر المشرف في المحافل الدولية.

وأشاد محافظ الغربية بالأداء القوي والمستوى المتميز الذي ظهر به محمد السيد طوال مشواره في البطولة، والذي تُوج بفوزه المستحق في المباراة النهائية على بطل المجر تيبور أندراسفي بنتيجة 15 ـ 12، ليحصد الميدالية الذهبية عن جدارة ويؤكد مكانته بين كبار لاعبي العالم في سيف المبارزة.

وأكد المحافظ أن أبناء الغربية يواصلون تحقيق النجاحات والإنجازات المشرفة في مختلف المجالات، خاصة الرياضية، مشيرًا إلى أن محمد السيد أصبح مصدر فخر لأبناء المحافظة وقدوة للشباب المصري بما يحققه من بطولات عالمية ترفع اسم مصر عاليًا،مشيرا الى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأبطال الرياضيين وتوفير المناخ المناسب لصناعة النجاحات، معربًا عن تمنياته بمزيد من التوفيق للبطل محمد السيد خلال مشاركاته المقبلة واستمرار تحقيق الإنجازات التي تسعد الجماهير المصرية.

ويُذكر أن محمد السيد كان قد حقق إنجازًا تاريخيًا لرياضة سيف المبارزة المصرية بعد تتويجه بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ليواصل مسيرته الناجحة بإحراز ذهبية كأس العالم في سويسرا.