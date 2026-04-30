اتحاد منتجي الدواجن: ننتج 45 مليون بيضة يوميًا.. ولا صحة لاستخدام هرمونات

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن قطاع الدواجن في مصر يواصل تحقيق معدلات إنتاج قوية، مشيرًا إلى أن الإنتاج اليومي يصل إلى نحو 45 مليون بيضة و4.5 مليون دجاجة يوميًا، بما يعزز تلبية احتياجات السوق المحلية ويدعم خطط التصدير.

وأوضح الزيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر نجحت في فتح أسواق خارجية جديدة أمام صادرات الدواجن، حيث يتم التصدير حاليًا إلى 4 دول آسيوية و6 دول إفريقية، بالإضافة إلى قطر.

وشدد على أنه لا صحة لما يتردد بشأن استخدام هرمونات في صناعة الدواجن، مؤكدًا أن استخدام الهرمونات أمر غير منطقي اقتصاديًا بسبب تكلفته المرتفعة، فضلًا عن وجود أجهزة رقابية تتابع القطاع بشكل مستمر.

وأضاف أن الدواجن تُعد “البروتين الأول” للأسرة المصرية، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد أو تثير البلبلة في الأسواق.

وأشار نائب رئيس الاتحاد إلى أن حجم العمالة في قطاع الدواجن تجاوز 3.5 مليون عامل، مع توقعات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة، في ظل توسع الاستثمارات التي بلغت نحو 200 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح أن سعر كرتونة البيض في المزرعة يسجل نحو 85 جنيهًا، لافتًا إلى أن القطاع يستهدف زيادة الإنتاجية بنسبة 25% خلال الفترة المقبلة.

كما نفى صحة ما يتم تداوله بشأن تصنيف “هياكل الدواجن”، مؤكدًا أنه لا توجد أي مواصفة أو تصنيف رسمي بهذا الاسم، وأن ما يُثار في هذا الشأن غير صحيح.