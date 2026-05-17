جوري بكر تعلن سرقة حسابها الشخصي على إنستجرام وتتخذ الإجراءات القانونية

كشفت الفنانة جوري بكر تعرض حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام» للسرقة ، مؤكدة اتخاذها جميع الإجراءات القانونية .

وكتبت جوري عبر حسابها الشخصي انستجرام : «تعرض حسابى الشخصى على إنستجرام للسرقة من قبل شخص مجهول لن أتهاون في اتخاذ إجراء لحفظ جميع حقوقي القانونية».

وتابعت: «وقد اتخذت بالفعل كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورط في هذا الفعل، من أجل استعادة الحساب ومحاسبة المسؤول عن هذا التصرف غير القانوني»

وقد خاضت جوري بكر دراما رمضان 2026 بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي" الذي عُرض في النصف الأول من شهر رمضان.

ويذكر أن جوري بكر قد شاركت في مسلسل "الست موناليزا" بطولة مي عمر