بعد 3 سنوات من المعاناة.. جوري بكر تجري منظار معدة بعد تعرضها لمشاكل صحية

أعلنت الفنانة جوري بكر عن خضوعها لإجراء منظار للمعدة لإنهاء معاناة استمرت لمدة ثلاث سنوات مع مشاكل في المعدة.



وكتبت جوري بكر عبر حسابها عبر خاصية الإستوري علي موقع انستجرام :"وأخيرا المعاناه خلصت بفضل الله وبفضل دكتوري المحترم رامي نخله ومشاكل معدتي عملنا منظار النهرده حرفيا انا كنت مرعوبه وبقالي 3 سنين مخضوضه بس هو بكل صدق وامانه طمن قلبي وفعلا الحمد لله عدت علي خير".



وكانت قد عبرت الفنانة جوري بكر عن غضبها عبر منشور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، عبّرت من خلاله عن استيائها الشديد من بعض الانتقادات التي طالتها مؤخرًا.



وكتبت في "ستوري": "قبل ما تحاسبوا غيركم، حاسبوا نفسكم الأول، وقبل ما تتكلموا عن ربنا اتعلموا إن ربنا هو الوحيد اللي ليه الحكم، أنا مش محتاجة تقييم من حد، واللي مش عاجبه، ببساطة يتكلم عن نفسه ويسيب الناس في حالها".



وقد خاضت جوري بكر دراما رمضان 2026 بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي" الذي عُرض في النصف الأول من شهر رمضان.

ويذكر أن جوري بكر قد شاركت في مسلسل "الست موناليزا" بطولة مي عمر