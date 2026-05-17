ارتفاع أعداد المتوفين في حادث أسوان إلى 10 و5 مصابين.. تفاصيل

ارتفع عدد المتوفين في حادث طريق توشكى جنوب أسوان إلى 10 أشخاص ، وإصابة 5 أشخاص أخرين .

وأسفر الحادث عن مصرع كل من محمود .ا.ش ، وأحمد .ر.م ، ومحمد .ج.م ، وعبدالله .ع ، واسلام .ع.ك ، ومحمد ، ا.ا ، واحمد .م.ب ، وحسن ، ا.م ، ومحمد .م.ك ، واحمد .أ.ز.

فيما أصيب كل من .أ.ت.ع ، جرح بالرأس وكدمات متفرقة، وكريم .ع.ا كدمات بالظهر، ومحمد .ع.ش جرح بالوجه وكدمات بالجسم، ومحمود .ا.ع كدمات متفرقة ، وخالد .ع.م كسر باليد اليمنى.

وعن القصة الكاملة لتفاصيل الحادث فقد جاء نتيجة وقوع تصادم مروع بين سيارتين إحداهما نقل ثقيل ، والأخرى ربع نقل ، وهى اللى اتعجنت وطارت جميع ملامحها من روعة وقوة التصادم .

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية بأسوان بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق توشكى شرق عند الكيلو 27، وعلى الفور تم الدفع بعدد 5 سيارات للإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو سمبل التخصصى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتلقى العلاج اللازم ، فيما تم التعامل مع المتوفين .

وانتقلت الأجهزة المعنية والجهات المختصة إلى موقع الحادث لمعاينة الواقعة والوقوف على أسبابها، كما تم رفع آثار التصادم من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المركبات والسيارات المختلفة ، وتم تحرير محضر بالواقعة.