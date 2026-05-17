أخبار أسوان: وزير العمل فى زيارة مكوكية لمصانع كيما والفيروسيلكيون.. ومتابعة لإزالة التعديات.. وانطلاق لامتحانات صفوف النقل

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها :

وزير العمل ومحافظ أسوان يتابعان تشغيل العمالة غير المنتظمة بقطاع المناجم والمحاجر

فقد عقد وزير العمل حسن رداد، ومحافظ أسوان المهندس عمرو لاشين ، اجتماعاً مع اللجنة الإستشارية لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بقطاع المناجم والمحاجر ، وذلك لبحث تحديات هذه الفئة وتوفير مظلة حماية إجتماعية وصحية أشمل لهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .



أسوان.. انتظام لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل

قام الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم، بجولة تفقدية داخل عدد من مدارس إدارة أسوان التعليمية، تزامنًا مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالتعليم العام للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وذلك للاطمئنان على انتظام اللجان.



وزير العمل ومحافظ أسوان فى جولة ميدانية داخل قلعة "كيما" الوطنية والصناعية

سلّم وزير العمل حسن رداد، ومحافظ أسوان المهندس عمرو لاشين، اليوم السبت من داخل شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» بأسوان ، عددًا من «شنط عدة العمل» لعدد من نماذج العمالة غير المنتظمة بقطاع المقاولات، بالإضافة إلى تسليم بونات سلع ومواد غذائية لعمال شركة أوراسكوم للإنشاءات، وذلك دعمًا لهم ولمساعدتهم على مواصلة العمل والإنتاج، وتقديرًا لدورهم في دفع عجلة التنمية، وتأكيدًا على استمرار جهود الدولة في تقديم أوجه الرعاية والدعم للعمال، وذلك بحضور شيماء عبدالله رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة.





جهود متنوعة

جامعة أسوان تشارك في السيطرة على حريق خارج أسوارها بالتعاون مع الحماية المدنية

شاركت جامعة أسوان فى جهود السيطرة على حريق محدود إندلع خارج أسوار الحرم الجامعى وذلك في إطار التنسيق الكامل والتعاون المشترك مع قوات الحماية المدنية، تحت متابعة مباشرة من الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس الجامعة.



وزير العمل ومحافظ أسوان يسلمان دعمًا ماليًا وبونات سلع للعمالة غير المنتظمة

واصل وزير العمل السيد حسن رداد، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاتهما التفقدية بزيارة الشركة المصرية للسبائك الحديدية" الفيروسيلكون" بمركز إدفو ، وذلك بحضور قيادات الشركة، وممثلي النقابة العامة للمناجم والمحاجر، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والنقابية.



محافظ أسوان يتابع إزالة التعديات لمواجهة البناء العشوائي ومحاضر فورية للمخالفين

تابع محافظ أسوان جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو فى تنفيذ حملة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بقرية الرمادى بحرى ، وذلك ضمن جهود المحافظة المستمرة للتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة .