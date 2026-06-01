اليوم.. نظر طعن المتهم في قضية التعدي على الطفل ياسين بالبحيرة

تنظر محكمة النقض، اليوم الإثنين، الطعن المقدم من المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الطفل ياسين” بمحافظة البحيرة، على الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بالتعدي على الطفل.





وكانت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار أشرف عياد، قد أصدرت حكمًا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد ثبوت التهمة في حقه استنادًا إلى ما تضمنته أوراق القضية من أدلة وشهادات.





وكشفت حيثيات الحكم أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت المقدمة، وما تساند إليها من أدلة قولية وفنية، فضلًا عن تعرف الطفل المجني عليه على المتهم خلال العرض القانوني، إلى جانب ما ورد بتقرير الطب الشرعي.





وأكدت المحكمة في حيثياتها أن إنكار المتهم للاتهامات المنسوبة إليه لا يعدو كونه محاولة للتنصل من المسؤولية الجنائية والإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن أوراق الدعوى وأدلتها جاءت كافية لإثبات التهمة في حقه على نحو قاطع.





وتترقب أسرة الطفل ياسين والرأي العام ما ستسفر عنه جلسة اليوم، في واحدة من القضايا التي حظيت باهتمام واسع داخل محافظة البحيرة وخارجها خلال الفترة الماضية