هتدفع بالعافية.. القبض على سايس استولى على مفاتيح سيارة من قائدها بالمطرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لإستغلال أحد الطرق العامة بالقاهرة لممارسة مهنة سايس بدون ترخيص وفرض رسوم على قائدى السيارات، وقيامه بالإستيلاء على مفتاح سيارته لإجباره على دفع رسوم مقابل إنتظار سيارته وتم ضبط مرتكب الواقعة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشاكى سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبسؤاله تضرر من الشخص المُشار اليه بالفيديو لقيامه بفرض رسوم على قائدى السيارات مقابل الوقوف بالطريق العام، والإستيلاء على مفتاح سيارته لإجباره على دفع رسوم وإعادته له عقب قيامه بتصويره.



أمكن تحديد وضبط مُرتكب الواقعة عاطل - مقيم بذات الدائرة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار اليه ومزاولة مهنة سايس "بدون ترخيص" فى إطار التربح المالى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.