دعاء بداية شهر يونيو.. ردده يفتح لك أبواب الرزق

دعاء بداية شهر يونيو 2026.. مع بداية كل شهر جديد يأمل الكثير أن يكون به أحداث سعيدة، فعلينا أن نتقرب الى الله بالدعاء وبالأعمال الصالحة حتى يرضي عنا ويصلح حالنا، لذا يقدم موقع “صدى البلد” دعاء بداية شهر يونيو.

دعاء بداية شهر يونيو

اللهم اجعله شهرا لا يضيق به صدراً ولا يصعب لنا فيه أمراً.

اللهم نسألك خير هذا الشهر الجديد شهر يونيو، ونعوذ بك من شره، اللهم اجعله شهر خير وسعادة وفرح ورضا على الجميع.

دعاء بداية شهر يونيو 2026 مكتوب

اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضِ حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني وأكرمني من حيث لا أحتسب.

دعاء شهر يونيو

يا رب اجعل شهر يونيو شهر خير علينا وعلى جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

ربي إنها بداية شهر جديد ويوم جديد فاكتب لنا الخير فيها وأسعد فيها قلوبنا.

اللهم يا رب في بداية شهر يونيو اكتب لنا الخير والتوفيق يا رب العالمين.

دعاء بداية شهر يونيو

يا رب في بداية شهر يونيو، أكرمنا بحياة تقية، وخلقنا بين عبيدك الصالحين، يا الله، خلقنا بين أولئك الذين يعودون إليك في هذا الشهر، استجابة رائعة.

اللهم الحمد لك، أنت نور السماء والأرض، ولك الحمد، يا إلهي، أنت من يسند السماء والأرض.

اللهم إنّ لك الحمد كلّه، فأنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد كلّه يا إلهي فأنت قيّوم السماوات والأرض، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فأنت المبدئ والمعيد، وأنت من بك آمنا ولك أسلمنا وعليك توكلنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا.

اللهم مع بداية الشهر الجديد، أسألك أن تجعلني مهديًا من المهتدين، وأن تجعلني معافًا مع المُعافين، وأن تتولّني مع من توليت، اللهم مع بداية الشهر، أعطني من الخير كلّه، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عنّي شرّ ما قدّرت وقضيت، فإنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك.