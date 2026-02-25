بسبب العدل.. الدردير يتغنى بمعتمد جمال مع الزمالك

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير، بأداء معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك بعد تصدر الدوري الممتاز رغم الأزمات.

وكتب الدردير عبر حسابه على فيسبوك: "مبقيناش عارفين نقول إيه تاني عليك بس نفس الكلام محتاجين نفهم انت عملت إيه في الاسكواد ده وإزاي بقينا كده معاك بشوية لاعيبة شباب، انت متصدر الدوري ومنافس قوي على الكونفدرالية".

وتابع: “العدل أساس كل حاجة، وكل حاجة بتحصل دلوقتي سببها أولًا عشان انت راجل عادل في قراراتك ومش بتظلم حد، وعندك الزمالك كمجموعة أولًا مش لاعبين أو أشخاص”.

ترتيب الزمالك فى جدول الدورى

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 37 نقطة، حصدهم من 17 مباراة، في المقابل، يحتل زد إف سي المركز السابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 18 مواجهة.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على زد

يواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.