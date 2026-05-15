الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات سيارات تويوتا bZ4X ولكزس RZ الكهربائية في مصر

كريم عاطف

أعلن الوكيل الرسمي لعلامتي تويوتا ولكزس في مصر، عن دخولها الرسمي عصر التنقل الأخضر، بعد الكشف عن أيقونتين جديدتين، هما تويوتا bZ4X و Lexus RZ.

تعتمد الطرازات الجديدة كليا على منصة e-TNGA الكهربائية، وهي القاعدة التي تمثل مستقبل سيارات تويوتا ولكزس عالميا، وأكدت الشركة أن التصنيع يعتمد بالكامل على الخبرة اليابانية، بدءا من هيكل السيارة وصولا إلى البطاريات المتطورة.

تعد تويوتا bZ4X أولى خطوات العلامة اليابانية في فئة الـ SUV الكهربائية بالكامل، وتأتي ببطارية سعة 73 كيلوواط/ساعة (تطوير تويوتا وباناسونيك)، توفر مدى قيادة يصل إلى 567 كم.

وتتوفر بنسخة دفع أمامي بقوة 224 حصانا، ونسخة دفع رباعي بقوة 343 حصانا وتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 5.1 ثانية، وتدعم الشحن السريع DC، حيث يمكن شحن البطارية في حوالي 30 دقيقة.

أنظمة الأمان: مزودة بمنظومة Toyota Safety Sense 3.0 ونظام X-MODE للطرق غير الممهدة، كما أن البطارية تحافظ على كفاءة لا تقل عن 70% بعد 10 سنوات من الاستخدام.

أما السيارة لكزس RZ الكهربائي، قدمت ‏ببطارية 77 كيلووات/ساعة، بمدى يصل إلى 508 كم، والفئة الرياضية تأتي بقوة 408 أحصنة وتسارع خلال 4.4 ثانية.

بالاضافة الى نظام (Steer-by-Wire) مع عجلة قيادة Yoke المستوحاة من الطائرات، ونظام DIRECT4 لتوزيع العزم الذكي، وشاشة 14 بوصة، وخامات من جلد الألكنتارا مع إضاءة تفاعلية.

أوضح الرئيس التنفيذي لتويوتا إيجيبت أحمد منصف، أن هذه الخطوة تأتي دعما لتوجه الدولة نحو التحول الأخضر وتقليل الانبعاثات، مؤكدا أن الشركة لا تبيع مجرد سيارات، بل تقدم تجربة متكاملة تشمل البنية التحتية للشحن والدعم الفني المتخصص في مصر.

وأعرب فوميو إيواي، سفير اليابان في مصر، "إن العلاقات بين اليابان ومصر تستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والتعاون القائم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة نحو التقدم والابتكار، وعلى مدار السنوات شهدنا نماذج عديدة لهذا التعاون المثمر في مجالات متعددة، من بينها المشروعات الثقافية والتنموية الكبرى، وصولا إلى التكنولوجيا والصناعة والاستدامة. 

وتاتي أسعار تويوتا ‏bZ4X‏ ‏

‏- الفئة الأولى بسعر 2 مليون و200 ألف جنيه.‏

‏- الفئة الثانية بسعر 2 مليون و380 ألف جنيه.‏

وتاتي أسعار لكزس ‏RZ‏ :‏

الفئة الأولى ‏Executive e350‎‏ بسعر‎3‎‏ ملايين و500 ألف جنيه.‏

الفئة الثانية ‏F Sport e550‎‏ بسعر ‏‎3‎‏ ملايين و850 ألف جنيه.‏  

