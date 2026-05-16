محافظ الشرقية يعتمد القواعد والضوابط المنظمة للقبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات

إعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قواعد القبول بمرحلة رياض الاطفال بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ م إلكترونيا وذلك حرصاً منه على مصلحة أبنائنا الطلاب ولحسن سير وإنتظام العملية التعليمية.

أشار محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية إلي إن شروط وضوابط التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات هي يبدأ التقدم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية للغات اعتباراً من يوم الأثنين الموافق ١ / ٦ / ٢٠٢٦ وحتى يوم الثلاثاء الموافق ٣٠/ ٦ / ٢٠٢٦ م ولا يجوز الإستثناء من موعد التقدم للإلتحاق بالمستوى الأول لرياض الأطفال طبقاً للقرار الوزاري (٢٨٥) لسنة ٢٠١٤م بشأن قواعد القبول والحد الأدنى للتقدم للمستوى الأول ٤ سنوات في ١ /١٠ /٢٠٢٦ م ولا يقبل أي طفل أقل من هذا السن .

وسن القبول بالمستوى الأول بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات يبدأ من ٤ سنوات وحتى سن ( ٥ سنوات / ١١ شهر / ٢٩ يوم ) مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة ولا يجوز قبول أطفال في سن الإلزام ( ٦ سنوات في ١ /١٠ /٢٠٢٦م ) في فصول رياض الأطفال طبقاً لقانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ م .

كما يتم تنسيق القبول للأطفال في المدارس الرسمية للغات للأكبر سناً فالأصغر من المتقدمين وطبقاً للكثافة المتاحة بالروضة ولا يجوز الاستثناء من شرط السن في ضوء مراحل التنسيق ولا يجوز استثناء أي طفل من موعد التقديم للالتحاق بالمستوى الأول لرياض الأطفال طبقاً للفقرة الأولى من المادة ( ٧ ) من القرار الوزاري رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٤ والإلتزام بالمربع السكني لولي أمر الطفل طبقاً للعنوان المدون ببطاقة الرقم القومي لولى الأمر ويتم توقيع ولي الأمر على إقرار بعدم التقدم بمدرستين رسميتين للغات في نفس الوقت وفي حالة تقدم ولي الأمر لأكثر من مدرسة تعد جميع الطلبات التي تقدم بها ولي الامر لاغيه.

فيما تعتبر الإدارة التعليمية مربع سكني واحد لجميع المدارس الرسمية للغات التابعة لنفس ذات الادارة و يجوز توزيع المتقدمين لأقرب مدرسة في حال تواجد أماكن شاغرة بالمدراس الموجودة بذات الادارة وفق ترتيب السن وتعتبر ( إدارات شرق وغرب الزقازيق والقنايات التعليمية) مربع سكنى واحد ويتم توقيع ولي أمر الطفل المتقدم على تعهد بوجوب متابعته لنتيجة مراحل التنسيق حال إعلانها لسداد قيمة المصروفات الدراسية في موعد أقصاه ١٥ يوما من إعلان النتيجة بالمدارس الرسمية للغات وإلا سقط حق نجله في القبول .

ويجب أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية بالمدارس الرسمية للغات وتعقد لجان مقابلة مع الطفل المتقدم وولي أمره بالمدارس الرسمية للغات وفي حالة عدم اجتياز الطفل المقابلة يسقط حقه في الالتحاق بالمدرسة ويتم التقدم من خلال الموقع الإلكتروني المعد لقبول طلبات التقديم المعلنة على موقع وزارة التربية والتعليم بالمواعيد المقررة قانونا على أن يقوم ولى الأمر بطباعة طلب الالتحاق الألكتروني بعد التسجيل.

وبشأن التأشيرات الخاصة بقبول الأطفال بمرحلة رياض الاطفال بالمدارس الرسمية للغات يتم الإلتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة وتقع المسئولية القانونية على جهة التنفيذ والقائم بالتنفيذ.

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية الأوراق المطلوبة للتقدم في حالة قبول الطفل عبارة عن عدد ٨ صور حديثة للطفل وأصل شهادة ميلاد كمبيوتر للطفل وصورة بطاقة الرقم القومي لولى الأمر ( الأب والأم ) وتكون ساريه عند موعد التقديم وملف التقديم لرياض الأطفال وحافظة أوراق وطابع تعليمي + طابع مهن تعليمية + طابع تنمية موارد وان تكون الشهادة الصحية للطفل معتمدة من مكتب التأمين الصحي التابع له محل الإقامة ملصق عليها طوابع التأمين الصحي.

أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية انه يسمح للأم بتقديم الأوراق المطلوبة في الحالات الآتية..وفاة الأب ( يرفق شهادة الوفاة وقرار الوصاية وصورة منها ) وسفر الأب للخارج ( يرفق صورة من التوكيل الرسمي أو صورة من جواز السفر ) وانفصال الوالدين ( يرفق صورة من المحكمة بالولاية التعليمية ).