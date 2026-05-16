استعدادا لاستقبال عيد الأضحى.. الشرقية ترفع درجة الاستعدادت لقصوى

أصدر المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية كتاباً دورياً رقم 118 لسنة 2026/ في ضوء الكتاب الدوري الوارد للمحافظة من وزارة التنمية المحلية بتاريخ 11-5-2026 برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والتنفيذية بنطاق دائرة المحافظة، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتنفيذاً لتوجيهات وزارة التنمية المحلية بضمان سلامة المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لهم خلال أيام العيد.

ووجه المحافظ مديري مديريات الخدمات والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى وكافة الجهات المعنية الالتزام بتنفيذ التعليمات التالية بكل دقة وحزم، رفع درجات الاستعداد للمديريات الخدمية وجهات المرافق، والتأكيد على جاهزية (المستشفيات - مرفق الإسعاف - الحماية المدنية) على مستوى المحافظة، مع التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية، واتخاذ كل التدابير اللازمة والتأكيد على توفير الحصص التموينية وكذلك البترولية والمحروقات يومياً.

كما كلف بقيام مديريات التموين بحملات يومية على المحلات والمطاعم والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، وضبط أية مخالفات، والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية وقيام رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية بالتصدي الفوري لكافة مخالفات البناء دون ترخيص وكذلك التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد وإتخاذ الإجراءات اللازم لتحديد وتأمين ساحات صلاة العيد بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وشملت التكليفات بالتنسيق مع مديريات الأمن لتكثيف التواجد الأمني والدوريات في أماكن التجمعات الجماهيرية والحدائق والمتنزهات العامة والمناطق السياحية ومحيط دور العبادة وساحات الصلاة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدى لظواهر التحرش والسرقات وأي ممارسات تخل بالأمن العام، وسرعة التعامل مع أي بلاغات في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ولفت إلى أن ذلك يُسهم في الحفاظ على الأمن والنظام العام وتوفير بيئة آمنة للمواطنين خلال أيام العيد والمتابعة الدورية لـ(مواقف السيارات- النقل العام- السرفيس- نقل الركاب- الأجرة)؛ لعدم استغلال المواطنين وتوفير خطوط بديلة أثناء الذروة.

كما تم التشديد على نظافة الحدائق العامة والمتنزهات والشوارع والميادين الرئيسية بنطاق المحافظة والرفع الفوري لكافة المخلفات والتراكمات وخاصة المناطق المحيطة بالمساجد وساحات الصلاة والشوارع المؤدية إليها، مع تكثيف الحملات لإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين ومتابعة الإلتزام بالإجراءات الصحية والإحترازية الخاصة بالحدائق والمتنزهات لتجنب انتشار الأمراض وتشكيل لجان من المحافظة وممثلين من وزارة الموارد المائية والري وشرطة المسطحات المائية / النهرية البحرية للمرور على كافة المراسي والعائمات بأنواعها للتأكد من التراخيص والسلامة الإنشائية وقدرة وسعة التحميل ورفع درجة الإستعداد بالمجازر الحكومية والتأكد من جاهزيتها الفنية والتشغيلية لإستقبال الأضاحي والذبائح وحظر الذبح خارج المجازر الحكومية المعتمدة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجه بتفعيل غرف العمليات بمركز السيطرة بالمحافظة على مدار الساعة، وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالوزارة لتلقي البلاغات والتعامل الفوري حيالها وإعداد تقرير يومي يتضمن ما سبق مع أي ملاحظات.