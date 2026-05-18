اتفاق شفهي.. مورينيو يستعد للعودة إلى ريال مدريد لمدة عامين

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن وجود اتفاق شفهي بين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ونادي ريال مدريد، يقضي بعودة الأخير إلى قيادة الفريق بعقد مبدئي يمتد لعامين.

وحسب ما نُقل عن رومانو، فإن الاتفاق تم على كافة التفاصيل الأساسية، في انتظار الانتهاء من الإجراءات الرسمية والتوقيع النهائي، وذلك عقب مباراة الفريق أمام أتلتيك بيلباو.

وأشار التقرير إلى أن العودة المحتملة لمورينيو تأتي ضمن تحركات إدارية داخل النادي لإعادة الاستقرار الفني، بعد سلسلة من التغييرات في الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة.