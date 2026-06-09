شوبير : أكرم توفيق قريب من العودة للنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي

كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف عودة أكرم توفيق من الشمال القطري لـ النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : كل ما يكتب يؤكد أن أكرم توفيق قريب من العودة للنادي الأهلي ولكن أنا من وجهة نظري ما أظنه أنه لن يعود.

وأوضح : أكرم توفيق حال تم الاستقرار داخل الأهلي على عودته فإنه سيعود وفق شروط النادي المحددة.

وواصل : أكرم توفيق قدم مستوى مميز في الموسم الماضي مع الشمال القطري وحققوا نتائج إيجابية ولكن لا يوجد أسماء جديدة تقترب من الأهلي بسبب انشغال المسؤولين في موضوع المدرب الجديد .

استعدادات الأهلي للموسم الجديد

في سياق آخر كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، أن النادي الأهلي يدرس حاليًا عرضين من أجل إقامة معسكر الإعداد الخارجي استعدادًا للموسم الجديد، وذلك في إطار خطة الجهاز الفني لرفع جاهزية الفريق.

وأوضح محمود شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن العرض الأول يتمثل في إقامة المعسكر بمدينة أليكانتي الواقعة جنوب شرق إسبانيا، وهي المدينة التي سبق أن استضافت معسكر الأهلي في عام 2019.

وأضاف أن العرض الثاني يقام بمدينة خيريز القريبة من قادش، والتي تُعد أحد الخيارات المطروحة بقوة أمام إدارة النادي.

وأشار إلى أن الجهاز الفني والإداري يدرس العرضين من حيث الإمكانيات الفنية والبدنية وملاعب التدريب، على أن يتم حسم القرار النهائي خلال الفترة المقبلة.