لا مكان له في التشكيل.. شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أكرم توفيق

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف الأهلي من عودة أكرم توفيق لاعب فريق الشمال القطري خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: أشك في عودة أكرم توفيق للنادي الأهلي أو هناك سعي من جانب النادي لعودة اللاعب.

وأوضح أنه لو تم التعاقد مع أكرم توفيق كلاعب في مركز الظهير الأيمن هناك محمد هاني وأحمد عيد وأحمد رمضان بيكهام وإبراهيم الأسيوطي.

وواصل : في وسط الملعب هناك مروان عطية وكباكا العائد من الإعارة وإمام عاشور وبالتالي لن يكون له مكان داخل الفريق.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا: أشك في ترك نادي الشمال القطري لأكرم توفيق في الصيف المقبل بجانب عدم وجود مكان للاعب في تشكيل الأهلي حاليا.