شيكا يفاضل بين البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا بعد الرحيل عن مودرن سبورت

دخل عبد الرحمن أسامة "شيكا"، لاعب مودرن سبورت السابق، دائرة اهتمامات عدد من أندية الدوري المصري الممتاز، بعدما أصبح لاعبًا حرًا عقب إنهاء ارتباطه بالنادي خلال الفترة الماضية.

عروض لـ شيكا من ثنائى الدوري المصري

وكشفت مصادر أن اللاعب تلقى عرضين رسميين من ناديي البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل سعي الناديين لتدعيم صفوفهما استعدادًا للموسم الجديد.

وأضافت المصادر أن شيكا يدرس العرضين حاليًا قبل اتخاذ قراره النهائي، على أن يحسم وجهته المقبلة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان اللاعب أثار جدلًا في وقت سابق بعدما وجه انتقادات حادة لإدارة مودرن سبورت عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفًا إياها بأنها "أسوأ من تعامل معهم في حياته"، قبل أن يتراجع عن تصريحاته ويقدم اعتذارًا رسميًا.

وأكد شيكا في بيان عبر حسابه على "إنستجرام" احترامه الكامل لإدارة النادي برئاسة وليد دعبس، وكذلك الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي وزملائه اللاعبين، مشيرًا إلى أنه أخطأ في طريقة التعبير عن موقفه خلال الفترة الماضية.

كما شدد اللاعب على التزامه الكامل بالاحترافية واحترامه لنادي مودرن سبورت، مؤكدًا استعداده للتعاون مع النادي في أي وقت يحتاج إليه.

وبات شيكا قريبًا من خوض تجربة جديدة في الدوري الممتاز، وسط ترقب لحسم قراره النهائي بين عرضي البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا.