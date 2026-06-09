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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وكيل جراديشار يطلب جلسة عاجلة مع الأهلي لحسم مستقبل اللاعب

جراديشار
جراديشار
حمزة شعيب

أخطر وكيل أعمال المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار، المعار إلى صفوف أوبست المجري، مسؤولي النادي الأهلي برغبته في عقد جلسة عاجلة خلال الأيام المقبلة، من أجل مناقشة موقف اللاعب بعد انتهاء فترة إعارته مع الفريق المجري.

وتأتي هذه الخطوة في ظل اقتراب حسم مستقبل جراديشار، سواء بالعودة إلى صفوف الأهلي مع انطلاق الموسم الجديد أو الاستمرار في الاحتراف الخارجي، خاصة مع وجود بند يتيح للنادي المجري شراء اللاعب بشكل نهائي وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المرتقبة مناقشة جميع الخيارات المتاحة أمام اللاعب، في ظل رغبة إدارة الأهلي في حسم ملف المحترفين الأجانب وقائمة الفريق استعدادًا للموسم المقبل، بما يتوافق مع رؤية الجهاز الفني والإدارة الرياضية.

الاهلي جراديشار وكيل جراديشار

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