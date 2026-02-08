مدير تعليم البحر الأحمر يتفقد مدارس الغردقة في مستهل العام الدراسي

أجرى مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، جولة تفقدية موسعة لمتابعة انتظام الدراسة بمدارس إدارة الغردقة التعليمية، وذلك في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وحرصًا على ضمان سير العملية التعليمية بأعلى معايير الجودة والانضباط.

وأكد مدير التعليم بالبحر الأحمر خلال الجولة أن «بناء الإنسان يبدأ من انضباط الطابور المدرسي وقيمة الكتاب»، مشددًا على أهمية الالتزام والانضباط كركيزة أساسية لنجاح العملية التعليمية.

واستهل مصطفى عبده جولته بمشاركة طالبات ومعلمي مدرسة حامد جوهر الإعدادية بنات مراسم طابور الصباح، حيث أشاد بالروح الحماسية والالتزام بالزي المدرسي والنشيد الوطني، ثم توجه في زيارة ميدانية إلى مدرسة طه حسين الابتدائية لمتابعة انتظام الفصول الدراسية وسير اليوم الدراسي.

وشملت أبرز ملفات المتابعة خلال الجولة التأكد من تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب دون تأخير لضمان جاهزيتهم التحصيلية، ومراجعة سجلات الحضور والغياب للمعلمين والطلاب لتعزيز ثقافة الالتزام، إلى جانب تفقد جاهزية الفصول والمرافق بما يضمن توفير مناخ آمن ومحفز للطلاب.

وأوضح مدير التعليم بالبحر الأحمر أن الهدف من المتابعة الميدانية ليس مجرد التواجد، بل خلق بيئة تعليمية تحترم عقل الطالب وتنمي مهاراته، مؤكدًا أن ذلك يبدأ من متابعة دقيقة لكل تفاصيل اليوم الدراسي.

ورافق مدير المديرية خلال الجولة عدد من قيادات التعليم بالمحافظة، من بينهم الأستاذ علاء حسن مدير عام إدارة الغردقة التعليمية، والأستاذ أشرف فرج الله مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء، والأستاذ مدين عبدالناجي مدير إدارة التعليم الابتدائي، والأستاذ محمد عبدالخالق مدير إدارة التعليم الإعدادي، وذلك لضمان تقييم كافة الجوانب الفنية والإدارية داخل المدارس.

وشدد مصطفى عبده على ضرورة تكرار هذه الجولات المفاجئة والمستمرة خلال الفترة المقبلة، موجهاً الشكر للإدارات المدرسية المتميزة، مع التأكيد على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الطلاب أو أولياء الأمور.