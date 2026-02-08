ياسين مرعي: حسمنا التأهل إلى ربع النهائي.. وهدفنا صدارة المجموعة

أعرب ياسين مرعي، مدافع النادي الأهلي، عن سعادته بتأهل الفريق إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب التعادل أمام شبيبة القبائل الجزائري.

وأكد مرعي في تصريحات لموقع النادي الأهلي"

أن الأهلي نجح في قطع خطوة مهمة نحو تحقيق هدفه في البطولة، مشيرًا إلى أن الفريق لا يزال أمامه خطوة أخرى في غاية الأهمية، تتمثل في مواجهة الجيش الملكي في الجولة الختامية، من أجل حسم صدارة المجموعة، وهو ما يسعى إليه اللاعبون بقوة خلال المرحلة المقبلة.

وشدد لاعب الأهلي على أن جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا تكون صعبة وقوية، موضحًا أن الفريق يستعد لكل مواجهة بشكل جيد، ويتعامل مع مختلف الظروف المحيطة، خاصة في ظل ضغط المباريات والإرهاق الناتج عن السفر.

مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

يذكر ان النادي الأهلي تعادل مع فريق شبيبة القبائل الجزائري سلبيا، في المباراة التي جرت مساء امس السبت، على ملعب حسين آيت أحمد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبتلك النتيجة يتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الجيش الملكي المغربي على يانج أفريكانز بهدف دون رد.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل

يأتي جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل كالتالي:

1- الأهلي 9 نقاط من 5 مباريات.

2- الجيش الملكي المغربي 8 نقاط من 5 مباريات.

3- يانج أفريكانز التنزاني 5 نقاط من 5 مباريات.

4- شبيبة القبائل الجزائري 3 نقاط من 5 مباريات.